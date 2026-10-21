The Offspring: Noodles si ferma per motivi di salute

Kevin “Noodles” Wasserman, chitarrista degli Offspring, ha annunciato che si prenderà una pausa temporanea dai concerti a causa di un problema di salute improvviso e piuttosto serio.

La notizia è stata comunicata dallo stesso musicista attraverso una dichiarazione in cui ha spiegato di dover interrompere momentaneamente le esibizioni dal vivo per affrontare la situazione.

Noodles ha sottolineato che gli altri componenti della band lo stanno sostenendo e continueranno a esibirsi anche durante la sua assenza. Il chitarrista si è detto fiducioso di poter tornare sul palco il prima possibile, pur senza indicare una data per il rientro.

«Fino ad allora, mi mancherete con tutto il cuore», ha scritto, ringraziando i fan per il sostegno e per i pensieri rivolti a lui in questo momento difficile.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.