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The Offspring: pubblicato il video del concerto con “Smash” eseguito integralmente

byDeka
16 Giugno 2026
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The Offspring hanno pubblicato il video completo della performance dal vivo di “Smash”, storico album del 1994 eseguito integralmente dalla band in occasione del suo 30° anniversario.

Il concerto è stato registrato il 1° giugno 2024 all’Honda Center di Anaheim, in California, e vede il gruppo eseguire tutte le 14 tracce del disco nel loro ordine originale, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere uno degli album più importanti della storia del punk rock.

Pubblicato l’8 aprile 1994 da Epitaph Records, “Smash” rappresenta uno dei dischi simbolo del punk rock degli anni Novanta. L’album raggiunse il quarto posto della Billboard 200, ottenne sei dischi di platino negli Stati Uniti e contribuì in modo decisivo a portare il punk rock verso il grande pubblico, diventando una delle pubblicazioni indipendenti più vendute di sempre.

 

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