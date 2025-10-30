The Offspring tornano in Italia: unica data il 9 giugno 2026 al Rock in Roma

Gli Offspring annunciano il loro ritorno in Italia con un’unica data estiva, in programma martedì 9 giugno 2026 all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. Ad aprire la serata ci saranno gli A Day To Remember, tra i nomi di punta della scena metalcore e pop punk internazionale.

Per la band californiana si tratta del ritorno nel nostro Paese dopo il sold out all’Unipol Forum di Milano lo scorso settembre, dove si erano esibiti davanti a oltre 12.000 spettatori. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, gli Offspring continuano a essere uno dei riferimenti assoluti del punk rock mondiale.

La formazione attuale vede Dexter Holland e Noodles affiancati da Todd Morse al basso (ex H2O), Brandon Pertzborn alla batteria (già con Marilyn Manson e Suicidal Tendencies) e dal polistrumentista Jonah Nimoy.

Durante il concerto romano la band proporrà anche i brani di “Supercharged” (Universal Music), il più recente album in studio. “Il titolo – ha spiegato Dexter Holland – riflette l’energia che ci circonda oggi, sia nella musica che nella vita quotidiana. È un termine che ti colpisce in modo viscerale”.

Prima degli Offspring saliranno sul palco A Day To Remember, tornati in Italia dopo la partecipazione allo Slam Dunk Festival. Il gruppo di Jeremy McKinnon presenterà i brani del disco “You’re Welcome” insieme alle hit che li hanno consacrati, da “All I Want” a “If It Means A Lot To You”.

I biglietti su TicketOne e Ticketmaster.