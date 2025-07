The Oppressed annunciano il boicottaggio degli Stati Uniti e di altri paesi

The Oppressed hanno annunciato la decisione di non suonare più negli Stati Uniti.

La scelta nasce in risposta al continuo sostegno del governo statunitense alla politica israeliana nei confronti del popolo palestinese, definita dalla band come genocida.

In una nota firmata da Roddy Moreno, Russell Payne, Che Jones e Ross Goldsworthy, il gruppo si rivolge direttamente al proprio pubblico statunitense, esprimendo dispiacere ma anche fermezza nella decisione.

Il comunicato si conclude con l’estensione del boicottaggio a tutti i paesi che non riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina.