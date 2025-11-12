The Other sono tornati con l’album Alienated

La più grande horror punk band europea, The Other, è tornata con il nuovo album in studio Alienated, pubblicato il 31 ottobre 2025 da Massacre Records, in perfetta coincidenza con Halloween.

Dopo il successo in classifica del precedente Haunted (2020), Alienated ha segnato un ritorno trionfale alle radici più oscure e punk della band.

Il disco è stato prodotto da Tim Schulte (Massendefekt, Rogers, Callejon, Stefanie Heinzmann), mixato da Arne Neurand (Guano Apes, Subway To Sally, ZSK) presso gli Horus Studios, e masterizzato da Olman V. Wiebe (Kreator, Caliban, Sondaschule). Il risultato è un suono grezzo ma potente, capace di fondere l’energia classica dell’horror punk con un’intensità contemporanea.

Il primo singolo, “I Give You the Creeps”, ha anticipato l’uscita del disco delineandone la direzione musicale: ritmi serrati, un ritornello corale e testi a tema vampiresco. Il videoclip, diretto dal chitarrista J. Ends, ha catturato alla perfezione l’estetica gotico-horror e la potenza live della band.