The Outcasts: leggenda del punk ‘77 in tour in Italia

Tornano in Italia The Outcasts, storica band punk di Belfast, per tre date che faranno felici gli appassionati del punk più autentico: 24 ottobre al Circolo Arci Margot di Carmagnola (TO), 25 ottobre al Freakout Club di Bologna e 26 ottobre al Ponte della Ghisolfa di Milano.

Nati nella Belfast di fine anni ’70, in pieno clima di tensione sociale e politica, The Outcasts rappresentano una delle espressioni più sincere e ribelli del punk ‘77. Il loro nome nasce da un episodio che li rese celebri fin da subito: furono banditi da cinque locali in una sola settimana.

Amati da John Peel e protagonisti della scena indipendente britannica, conquistarono le classifiche con brani diventati inni generazionali come Just Another Teenage Rebel e The Cops Are Coming. Anche nella successiva fase post-punk, seppero reinventarsi con pezzi memorabili come Angel Face e Winter, mentre Seven Deadly Sins trovò spazio nella leggendaria compilation Blood on the Cats.

Tra i loro fan più giovani di allora c’era Harley Flanagan, futuro fondatore dei Cro-Mags, che trovò negli Outcasts l’ispirazione per dare vita al movimento skinhead americano.

Oggi, dal vivo, The Outcasts continuano a sprigionare la stessa energia ruvida e viscerale dei loro esordi, arricchita da decenni di esperienza e coerenza punk senza compromessi. Un’occasione imperdibile per chi ama il punk nella sua forma più genuina e vitale.