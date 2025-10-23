34K
31K
The Latest

The Outcasts: leggenda del punk ‘77 in tour in Italia

byDeka
23 Ottobre 2025
No comments

Tornano in Italia The Outcasts, storica band punk di Belfast, per tre date che faranno felici gli appassionati del punk più autentico: 24 ottobre al Circolo Arci Margot di Carmagnola (TO), 25 ottobre al Freakout Club di Bologna e 26 ottobre al Ponte della Ghisolfa di Milano.

Nati nella Belfast di fine anni ’70, in pieno clima di tensione sociale e politica, The Outcasts rappresentano una delle espressioni più sincere e ribelli del punk ‘77. Il loro nome nasce da un episodio che li rese celebri fin da subito: furono banditi da cinque locali in una sola settimana.

Amati da John Peel e protagonisti della scena indipendente britannica, conquistarono le classifiche con brani diventati inni generazionali come Just Another Teenage Rebel e The Cops Are Coming. Anche nella successiva fase post-punk, seppero reinventarsi con pezzi memorabili come Angel Face e Winter, mentre Seven Deadly Sins trovò spazio nella leggendaria compilation Blood on the Cats.

Tra i loro fan più giovani di allora c’era Harley Flanagan, futuro fondatore dei Cro-Mags, che trovò negli Outcasts l’ispirazione per dare vita al movimento skinhead americano.

Oggi, dal vivo, The Outcasts continuano a sprigionare la stessa energia ruvida e viscerale dei loro esordi, arricchita da decenni di esperienza e coerenza punk senza compromessi. Un’occasione imperdibile per chi ama il punk nella sua forma più genuina e vitale.

  • Venerdì 24 ottobre 2025: Carmagnola (TO), Circolo Arci Margot
  • Sabato 25 ottobre 2025: Bologna, Freakout club
  • Domenica 26 ottobre 2025: Milano, Ponte della Ghisolfa 
