The Peawees: nuova versione di Bleeding For You

I The Peawees pubblicano una nuova versione di Bleeding For You, registrata durante le recenti Strepitoso Sessions con il produttore Brown Barcella e uscita per Wild Honey Records.

Brano già noto nel repertorio live della band, Bleeding For You viene qui riproposto in una veste garage soul, con un andamento teso e progressivo. La nuova registrazione punta su un equilibrio tra controllo ed esplosione, con arrangiamenti essenziali e un’atmosfera più scura e definita rispetto alla versione originale.

Il pezzo sarà incluso in More Scraps, raccolta di rarità e B-side che attraversa diverse fasi della carriera del gruppo, oltre a far parte del box set Food For My Soul (1995–2025).