Quella di Halloween sarà l’unica data italiana che i Bull Brigade faranno in elettrico per il prossimo autunno-inverno.

Si fermeranno per dare spazio alla scrittura del disco nuovo, con alcune eccezioni all’estero e con qualche piccolo appuntamento acustico. Vi aspettiamo quindi tutti giovedì 31 ottobre , mascherati come vi pare, per una grande festa fino a notte fonda.

THE PERFECT HALLOWEEN PUNKROCK PARTY Giovedì 31 ottobre

Chapeau Club, Via Famagosta, 2, 17100 Savona SV – le porte si apriranno alle 21 sul palco :

https://open.spotify.com/artist/1vMR5VgiRwgfBnWmAhkScA Cocks

https://open.spotify.com/artist/1Bbr2LKAX6FW9UxjPFuUTv Uguaglianza

https://open.spotify.com/artist/5L5QSj7U8OMEq0T4lvrEU5 Bull Brigade Afterparty con Hellpacso dei DSA COMMANDO alla consolle Biglietto unico a 15€, disponibile alla cassa.

I Bull Brigade successivamente saranno a

01/11 Marseille @lemolotovmarseille

w/ @ratsdontsink , @nebraskapunkrock e @cheap_entertainment_marseille

02/11 Bordeaux (Pessac)

w/ @peterandthetesttubebabies e @azkofen