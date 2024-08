The Phantom Rockets pubblicano il nuovo album “Holding Onto Ghosts”

The Phantom Rockets, la band alternative rock milanese, è orgogliosa di annunciare l’uscita del loro primo album completo, “Holding Onto Ghosts”. Pubblicato da Attitude Records, l’album è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e segna un momento cruciale nel percorso della band.

ASCOLTA L’ALBUM:

L’album è stato anticipato dall’uscita di due singoli che hanno messo le cose in chiaro su alcuni punti salienti di questa produzione. Il primo singolo, “Lighthouses, Sinking Ships”, ha presentato un brano che racchiude l’essenza del sound della band, mescolando influenze Americana/Rock e Punk Rock con una vena malinconica.

Il secondo singolo, “The Everlasting Arms”, ha proseguito sulla scia del primo, offrendo un mix di sound classico Americana e Punk Rock, ma questo brano rappresenta un contrasto tra la profondità dei testi e le sonorità incalzanti.

Questi due brani hanno già lasciato intendere la profondità del songwriting della band milanese, che non lascia nulla al caso ma allo stesso tempo da libero sfogo a creatività ed emozioni.

“Holding Onto Ghosts” è un album che esplora temi profondi e personali come dipendenze, relazioni tossiche, sogni infranti e scelte sbagliate, mantenendo però una costante speranza di non lasciar andare le cose. Con 9 brani che toccano corde emotive intense, The Phantom Rockets promettono di coinvolgere il pubblico con la loro energia sincera e la loro evoluzione musicale.

La band, composta da Stefano Cascioli (voce/chitarre), Mattia Giambini (batteria), Alberto Scalzi (basso) e Stefano Bigoni (chitarra), ha iniziato il suo viaggio musicale nel 2020 come power duo rock e ha poi ampliato la propria formazione per esplorare sonorità più cantautoriali mantenendo un’attitudine punkrock. Il loro primo EP, “Come Undone”, ha consolidato le loro sonorità in un’unica identità musicale.

Riguardo alla realizzazione dell’album, la band afferma: “Lavorare al disco, per la prima volta come una band di 4 elementi, ci ha stimolati e motivati ancora di più, oltre a consolidare un legame ancora più forte tra di noi. Non vedevamo l’ora di mostrare e mettere in atto le nuove sonorità della band e siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Abbiamo abbandonato sonorità più forti e dirette per altre più strutturate ed articolate, dando più profondità a tutta la struttura strumentale che risulta decisamente più completa e coerente con la proposta che avevamo in mente. Siamo davvero impazienti di farvelo ascoltare e finalmente il giorno in cui possiamo farlo è arrivato!”

Pic Credits: The Phantom Rockets