Novità in casa The Planet Smashers: il prossimo 22 agosto uscirà, per Stomp Records, “On The Dancefloor”, il nuovo album della ska band di Mintreal.

L’album vedrà la partecipazione di pezzi da 90 dello ska mondiale come Neville Staple degli Specials e Charley ‘Aitch’ Bembridge dei Selecter: il primo singolo, Meet Me On The Dancefloor, uscirà l’11 luglio prossimo.