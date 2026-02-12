The Pravati: ritorno e nuovo progetto

I The Pravati tornano attivi dopo oltre vent’anni con un nuovo progetto nato in modo spontaneo, senza obiettivi prestabiliti, per verificare se ci fosse ancora qualcosa da dire. La band, nata nel 1997 e legata alla scena punk e hardcore italiana degli anni ’80, ha ripreso le attività tra il 2024 e il 2025, inizialmente in occasione di un concerto commemorativo.

Con una formazione rinnovata, a settembre 2025 i Pravati sono entrati in studio registrando dieci brani: sette recuperati dal repertorio storico e tre inediti. Il materiale, per circa quindici minuti complessivi, viene pubblicato come EP digitale attraverso uscite scaglionate su YouTube, per poi essere raccolto su Bandcamp. Le tracce rappresentano il lato A di un futuro LP in vinile, attualmente in lavorazione.

Il progetto mantiene un forte legame con le radici hardcore, ma si sviluppa con un approccio più consapevole e maturo, evitando operazioni nostalgiche. Il ritorno dei Pravati si configura come una ripartenza essenziale, che mette al centro l’urgenza espressiva e la continuità con il proprio percorso storico.