THE PROZACS aggiunti alla line up del Punk Rock Raduno

L’ultima aggiunta in ordine cronologico alla line up del Punk Rock Raduno proviene dal Massachussets: stiamo parlando dei The Prozacs.

Il pop punk trio si aggiunge ai già confermati, tra gli altri, The Dopamines, The Peawees, Squirtgun, Gambe di Burro, Tough, The Marked Men, Private Function, Bull Brigade, Teenage Bubblegums, Sack, Plakkaggio e Make War.

Il PRR 8 si svolgerà dal 17 al 20 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo.

