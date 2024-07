THE PUTZ: “On And Up And Out” 7″

I The Putz sono un power trio del Midwest americano e “On And Up And Out” è il titolo del loro nuovo 45 giri uscito di recente in co-produzione tra Memorable But Not Honorable e I Buy Records.

Il 7″ si forma di 4 pezzi in pieno stile Ramones/Queers: l’iniziale The New Me rimane in testa per la sua spensieratezza musicale e sembra uscita dalla testa del buon Joe King, la successiva title track percorre la stessa cresta dell’onda, mentre la successiva Shock Treatment and Lobotomies è un chiaro richiamo ai quattro di Forest Hills. Il tutto si conclude con Anyone But You, forse è la taccia più pop del 7″, coi suoi richiami a un altro pezzo da 90 del pop punk mondiale, ovvero i Teen Idols (ascoltate le armonie vocali e i cori e mi darete ragione).

Se siete amanti di questo tipo di punk rock, i The Putz, con questo 7″, entreranno senza ombra di dubbio nei vostri radar.

Tracklist:

The New You

On And Up And Out

Shock Treatment and Lobotomies

Anyone But You