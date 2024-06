THE ROOZALEPRES: Race With The Sun

Una pura e violentissima scarica di rock’n’roll, i Roozalepress non le mandano a dire ed escono con un 7″ stracarico di suoni potenti e riff micidiali, sensazioni forti e coinvolgenti figlie di un periodo florido per il suono disgraziato e ribelle, il quartetto toscano forte dell’ottimo esordio di già 4 anni fa confeziona l’antipasto perfetto per il disco che verrà…e se il buongiorno si vede dal mattino, mi sa tanto che ci aspetta un album infuocato. Presente anche una bella cover dei Misfits, cosa che mi ha fatto sbrodolare essendo un fan abbastanza devoto.

Molto buona la registrazione e l’arrangiamento, naturale e libera, bella anche la copertina del 7″ ed il formato dello stesso, con il lato A stampato, perché giustamente anche l’occhio vuole la sua parte.

TimeBomb conferma con questa produzione l’ottimo lavoro fatto finora per la scena e chi ne fa parte, attendiamo fiduciosi buone nuove dalla Toscana!



tracklist:

01A. Race with the sun

01B. Some kinda hate (Misfits)