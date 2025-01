Tornano i Rumjacks, la band celtic punk la cui hit “An Irish pub song” ha ormai quasi 95 milioni di views su Youtube. Questo mi fa pensare: quel pezzo è nato come una forma di protesta contro la “commercializzazione” dello stile irlandese, con Irish Pub aperti in qualsiasi parte del mondo…e questo mega successo avviene grazie ad una canzone in perfetto stile Irish.

E’ un po’ come se un’orchestra di liscio si lamentasse di un’eccessiva diffusione della cucina Romagnola. O Emiliana.

Non so, mi suona un po’ ipocrita: “Noi possiamo fare successo e girare in tutto il mondo con l’Irish style (in musica), i ristoratori no, si devono inventare altro.

Fortunatamente i Rumjacks non sono solo “An Irish pub song” che poi è uscita 15 anni fa, nel 2025 la band originariamente formata in Australia esce con questo “Dead Anthems”, e…non ci sono molte cose da dire: è una bomba.

Se ti piace il celtic punk, ovviamente.

D’altronde dietro alla console (mixing e ingeneering) ci sono Kevin Bivona (Interrupters, per chi vivesse su Marte) e Pete Steinkops (Bouncing souls). Come potrebbe suonare male un disco con due così a bordo?

Quindi si parte con “Come hell or high water”, il classico up tempo irish punk perfetto con un ritornello super anthemico, e ottimi arrangiamentu che fanno incrociare strumenti irish e incazzatura punk. Attraverso 12 pezzi Mike Rivkees e soci passano tutte le varie sfumature del genere che suonano senza particolari cambi o rivoluzioni, ma con un songwriting solido, divertente, e che non annoia (quasi) mai.

Sul disco c’è anche Ken Casey che canta su “Cold like this”, che, come tutto quello che hanno prodotto i DKM negli ultimi 15 anni, non è niente di che. Pezzo migliore del disco: “Smash them bottles”.

Dead Anthems esce il 7/2 ma per ascoltare un po’ di pezzi nuovi loro, potete andare a beccarveli dal vivo qui:

THE RUMJACKS

DEAD ANTHEMS: UK & EUROPE ALBUM TOUR

Venerdì 31 gennaio 2025, VHS Retrò Club – Scandicci (FI)

Sabato 1 febbraio 2025, ARCI Tom – Mantova

Domenica 2 febbraio 2025, Legend Club, Milano