THE RUMJACKS live

Pochi mesi prima del loro arrivo in Italia, Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production, annuncia l’unica data in Centro Italia dei Rumjacks!

Sono poche le band non irlandesi in grado di incorporare pienamente lo spirito della musica celtica, ma The Rumjacks non deludono mai!

Fusione di musica folk celtica tradizionale con elementi punk e hard rock, i Rumjacks sono un’esplosione di energia e serate passate a divertirsi e lasciarsi andare con un boccale di birra e tanti buoni amici, una forza trascinante in grado di stampare il sorriso sulle labbra a chiunque incroci.

Dai pub di Sydney cui devono la loro formazione ai palchi più importanti del mondo intero, lo spirito celebratorio e senza peli sulla lingua dei Rumjacks si è fatto strada in centinaia di migliaia di critici, fan e artisti, portandoli a condividere il palco con Dropkick Murphys, Gogol Bordello e, a giugno di quest’anno, ad una data imperdibile targata Hellfire Booking e Vertigo, con gli insormontabili Bad Religion.

Gli eroi di «An Irish Pub Song» passeranno per Roma per una serata travolgente questo luglio a cui non vediamo l’ora di partecipare. Vi conviene prepararvi!



21 GIUGNO | PALA DUE, BASSANO DEL GRAPPA

Con Bad Religion e Agnostic Front

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1698480367007555

Biglietti: https://www.ticketone.it/…/bad-religion-palabruel…/

07 LUGLIO | EUR SOCIAL PARK, ROMA

Evento FB: https://www.facebook.com/events/636458190745688/

Biglietti: https://link.dice.fm/N3df19c44d5d