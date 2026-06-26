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THE RUMJACKS tornano in Italia!

byDeka
26 Giugno 2026
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Dopo gli incredibili sold out di Roma e Milano dello scorso Marzo, la celtic punk band australiana The Rumjacks tornerà in Italia il 24 luglio 2026 per un imperdibile appuntamento estivo a un prezzo speciale. Il gruppo si esibirà sul palco del Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN), pronti a far scatenare il pubblico sulla sabbia di una delle location più suggestive della Riviera Romagnola.

Formatisi a Sydney, The Rumjacks si sono costruiti una reputazione globale diventando una delle realtà più amate e apprezzate della scena Celtic punk moderna. Il loro inconfondibile sound fonde l’energia del punk rock con le influenze della tradizione folk irlandese, dando vita a concerti coinvolgenti e adrenalinici che hanno conquistato il pubblico in tutto il mondo.

Con oltre quindici anni di carriera, sette album in studio e milioni di stream globali, la band ha saputo evolvere il proprio stile senza mai rinunciare allo spirito autentico, all’energia e alla capacità narrativa che da sempre la contraddistinguono. L’ultimo capitolo della loro discografia è Dead Anthems, pubblicato nel 2025: un lavoro che conferma la capacità dei The Rumjacks di rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità artistica. Tra cori trascinanti, melodie coinvolgenti e testi che alternano ironia, riflessione e senso di appartenenza, l’album racchiude tutta l’essenza della band e rappresenta una nuova tappa del suo percorso artistico.

Sul palco del Beky Bay i The Rumjacks porteranno dal vivo i brani di Dead Anthems insieme ai grandi classici che hanno segnato la loro carriera, da An Irish Pub Song a molti altri pezzi diventati veri e propri inni per gli appassionati del Celtic punk.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del punk rock, del folk irlandese e della musica dal vivo. I biglietti sono già disponibili al prezzo di 10 € + d.d.p.

 

DI SEGUITO I DETTAGLI DELL’EVENTO:

The Rumjacks + Maverix

24 luglio 2026

Beky Bay, Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti: 10€ + d.d.p. disponibili da ora su Ticketmaster

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