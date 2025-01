THE RUMJACKS vinci biglietti e TShirts!

In palio 2 T-Shirts e 2 biglietti per la data milanese dei THE RUMJACKS

Clicca e vinci!

La celtic punk band australiana torna in concerto in Italia nel 2025 per tre date in occasione del ‘Dead Anthems: UK & Europe Album Tour 2025’: domenica 2 febbraio saranno al Legend Club di Milano.

The Rumjacks presenteranno in anteprima al pubblico italiano i brani del nuovo album ‘Dead Anthems’, in uscita il 7 febbraio 2025 per Four Four. ‘Come Hell or High Water’ è il primo, energico singolo estratto dal sesto album in studio della band interamente registrato ad Asbury Park, NJ e co-prodotto dal cantante dei The Rumjacks, Mike Rivkees, insieme al fondatore dei The Bouncing Souls, Pete Steinkopf, che ha già collaborato con artisti come Beach Slang, The Menzingers e Brian Fallon (The Gaslight Anthem).