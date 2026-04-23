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THE SCRATCH: 3 nuove date per le folk punk band irlandese

byMatteo Paganelli
23 Aprile 2026
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THE SCRATCH

TRE NUOVE DATE ITALIANE PER LA BAND FOLK-PUNK IRLANDESE

Dopo il concerto in programma il 6 agosto 2026 al Montelago Celtic Festival, i The Scratch annunciano altre tre date nel nostro paese, questa volta in autunno. La band composta da Conor Dockery, Cathal McKenna, Daniel Lang e Gary Regan suonerà mercoledì 18 novembre 2026 al Q-Hub di Milano, giovedì 19 novembre al Traffic Live di Roma e venerdì 20 novembre all’Alchemica Music Club di Bologna. I biglietti saranno in vendita su Ticketone dalle 10 di venerdì 17 aprile. L’ingresso al concerto di Roma sarà consentito ai possessori della tessera del locale e a Bologna sarà necessaria la tessera AICS.

«Chiudi gli occhi e tira come un cane»: così risposero i canottieri olimpici irlandesi Gary O’Donovan e Paul O’Donovan in un’intervista del 2016, descrivendo la loro strategia di gara. Un’espressione allora inedita, diventata col tempo un modo di dire per indicare una determinazione istintiva e senza fronzoli. Per la band dublinese The Scratch, questa frase è diventata il simbolo dello stato mentale con cui hanno affrontato il loro nuovo album Pull Like A Dog, uscito lo scorso mese. «È un po’ come dire: buttati e vedi cosa succede», spiega Daniel “Lango” Lang.

Dopo il successo virale di un’esibizione al Rory Gallagher International Festival nel 2017, la band ha intrapreso una rapida ascesa. Il loro album Mind Yourself ha scalato le classifiche irlandesi, ottenendo una nomination al Choice Music Prize e portandoli fino al palco di The Late Late Show. Nel frattempo, il sostegno di BBC Radio 1 e BBC Radio 6 Music ha ampliato ulteriormente la loro visibilità, così come l’inclusione della loro musica nella serie House of Guinness su Netflix, creata da Steven Knight.

Rinomati per l’intensità delle loro esibizioni dal vivo, hanno condiviso il palco con i Dropkick Murphys, accompagnato in tour Dermot Kennedy e calcato palchi importanti come quello del Download Festival. Il nuovo album segna un ulteriore passo avanti nella loro evoluzione folk-metal: «È un nuovo inizio», afferma Conor. «Apertura, perseveranza e positività lo rappresentano al meglio».

Barley Arts

presenta 

THE SCRATCH

Pull Like A Dog Europe 2026

 

Mercoledì 18 Novembre 2026

Milano, Q-Hub – via Mecenate, 76B/31

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

 

Giovedì 19 Novembre 2026

Roma, Traffic Live – via Prenestina, 738

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Ingresso consentito ai possessori di tessera del locale.

 

Venerdì 20 Novembre 2026

Bologna, Alchemica Music Club – via dei Lapidari, 8/B

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Ingresso consentito ai possessori di tessera AICS.

 

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