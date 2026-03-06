THE SCRATCH: il folk punk irlandese arriva in Italia ad agosto

Il quartetto irlandese The Scratch si prepara a portare cuore e anima su un palco italiano con il loro nuovo album Pull Like A Dog. L’appuntamento è giovedì 6 agosto 2026: la band sarà tra gli ospiti del Montelago Celtic Festival sull’Altopiano di Colfiorito a Serravalle di Chienti (MC). I biglietti sono già in vendita su Ciaotickets.

Pullin’ Teeth, traccia del nuovo album che meglio rappresenta la loro fusione tra energia grezza e riff implacabili, è stata scritta durante una tournée nordamericana che vedeva la band in apertura ai leggendari Dropkick Murphys. Il brano è nato da un riff ispirato a un pezzo musicale molto più antico, da cui è nata la sfida di scrivere una canzone da poter iniziare a suonare proprio durante quel tour. Il pezzo ha debuttato dal vivo lo stesso giorno. «Riuscire a scrivere una canzone così velocemente e farla suonare così bene ha dato il via a tutto», racconta Conor (chitarra, cori). «Non stiamo cercando di cambiare il mondo con questo album: si tratta di togliere la pressione, reinterpretare le idee e non pensarci troppo. Per noi è stato davvero liberatorio».

Dopo una performance straordinaria che ha chiuso l’Other Voices di Dingle verso la fine dello scorso anno, la band è stata recentemente inserita da The Independent tra le Top 10 Bands to Watch in 2026. Inoltre, il gruppo ha annunciato il loro più grande concerto da headliner mai tenuto in Irlanda, che si svolgerà ai Dublin’s Iveagh Gardens il 4 luglio, e partirà per un tour da headliner negli USA, Regno Unito e Australia questo aprile, continuando a consolidare la propria reputazione come una delle live band più entusiasmanti d’Irlanda, in forte ascesa anche a livello internazionale.

TheScratch.ie

THE SCRATCH

Giovedì 6 Agosto 2026

Serravalle di Chienti (MC), Montelago Celtic Festival – Altopiano di Colfiorito

Biglietti disponibili su Ciaotickets.

Abbonamento due giorni campeggio incluso: € 55,00

Abbonamento tre giorni campeggio incluso: € 70,00

Abbonamento quattro giorni campeggio incluso: € 90,00

