Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

THE SCRATCH: il folk punk irlandese arriva in Italia ad agosto

byMatteo Paganelli
6 Marzo 2026
No comments

Il quartetto irlandese The Scratch si prepara a portare cuore e anima su un palco italiano con il loro nuovo album Pull Like A Dog. L’appuntamento è giovedì 6 agosto 2026: la band sarà tra gli ospiti del Montelago Celtic Festival sull’Altopiano di Colfiorito a Serravalle di Chienti (MC). I biglietti sono già in vendita su Ciaotickets.

Pullin’ Teeth, traccia del nuovo album che meglio rappresenta la loro fusione tra energia grezza e riff implacabili, è stata scritta durante una tournée nordamericana che vedeva la band in apertura ai leggendari Dropkick Murphys. Il brano è nato da un riff ispirato a un pezzo musicale molto più antico, da cui è nata la sfida di scrivere una canzone da poter iniziare a suonare proprio durante quel tour. Il pezzo ha debuttato dal vivo lo stesso giorno. «Riuscire a scrivere una canzone così velocemente e farla suonare così bene ha dato il via a tutto», racconta Conor (chitarra, cori). «Non stiamo cercando di cambiare il mondo con questo album: si tratta di togliere la pressione, reinterpretare le idee e non pensarci troppo. Per noi è stato davvero liberatorio».

Dopo una performance straordinaria che ha chiuso l’Other Voices di Dingle verso la fine dello scorso anno, la band è stata recentemente inserita da The Independent tra le Top 10 Bands to Watch in 2026. Inoltre, il gruppo ha annunciato il loro più grande concerto da headliner mai tenuto in Irlanda, che si svolgerà ai Dublin’s Iveagh Gardens il 4 luglio, e partirà per un tour da headliner negli USA, Regno Unito e Australia questo aprile, continuando a consolidare la propria reputazione come una delle live band più entusiasmanti d’Irlanda, in forte ascesa anche a livello internazionale.

TheScratch.ie

 

THE SCRATCH

 

Giovedì 6 Agosto 2026

Serravalle di Chienti (MC), Montelago Celtic Festival – Altopiano di Colfiorito

Biglietti disponibili su Ciaotickets.

Abbonamento due giorni campeggio incluso: € 55,00

Abbonamento tre giorni campeggio incluso: € 70,00

Abbonamento quattro giorni campeggio incluso: € 90,00

Powered by Barley Arts

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

TIZIO: Release Party al Vidia Club

byAlessandro Pentassuglia
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.