THE SELECTER celebrano i 45 anni live a Milano con gli Statuto

Una serata all’insegna del ritmo in levare e della ribellione elegante: The Selecter, tra i massimi esponenti del movimento 2 Tone, tornano in Italia per un’unica imperdibile data sabato 29 novembre 2025 ai Magazzini Generali di Milano, per celebrare i 45 anni di Too Much Pressure, album simbolo dello ska revival britannico. Ad arricchire la serata ci saranno gli Statuto, la storica band torinese baluardo dello ska italiano, che chiude così un intenso Football Tour estivo. I biglietti per il concerto sono già disponibili su Ticketone.

Pubblicato nel 1980 per la storica etichetta 2 Tone Records, Too Much Pressure è un disco che ha segnato una generazione, portando in classifica brani come Three Minute Hero, Missing Words e la title track Too Much Pressure. Canzoni che univano il ritmo sincopato dello ska giamaicano alle urgenze del punk e alle tensioni sociali della working class inglese, con un messaggio inclusivo, antirazzista e politico che resta attualissimo.

The Selecter sono guidati dall’iconica frontwoman Pauline Black, spesso definita la Queen of Ska. Tra le pochissime donne della scena 2 Tone, Pauline è diventata una figura di riferimento assoluto nella musica britannica. Nel 2025 la band celebra il 45° anniversario dell’album d’esordio con un tour che tocca i principali festival e palchi europei – tra cui la storica esibizione sul Pyramid Stage del Glastonbury 2025. Tra i momenti recenti più significativi, anche l’uscita del documentario Pauline Black: A 2-Tone Story, diretto da Jane Mingay e basato sull’autobiografia Black by Design. Il film ha debuttato al BFI London Film Festival nell’ottobre 2024, ha avuto oltre 60 proiezioni in UK e viene ora presentato nei maggiori festival internazionali (tra cui Copenaghen, Berlino e Barcellona). Attraverso materiali d’archivio, interviste e contributi di protagonisti della scena artistica inglese, il film racconta la straordinaria storia personale e musicale di Pauline.

La band continua a pubblicare nuova musica, tra cui l’acclamato album del 2023 Human Algebra, che ha visto la partecipazione dell’amatissimo Arthur ‘Gaps’ Hendrickson, scomparso nel giugno 2024. L’attuale formazione include anche il batterista originale Charley ‘Aitch’ Bembridge e mantiene intatto lo spirito anarchico e coinvolgente delle origini. Lo dimostrano i live sempre energici, dove brani storici come On My Radio, Too Much Pressure e Missing Words si affiancano a nuovo materiale che conferma quanto il messaggio 2 Tone sia ancora urgente e necessario.