THE SELECTER: TRE DATE IN ITALIA PER CELEBRARE “TOO MUCH PRESSURE”

I Selecter, tra i nomi fondamentali della scena 2 Tone, tornano in Italia con tre appuntamenti dedicati allo storico album Too Much Pressure.

La band guidata da Pauline Black sarà venerdì 23 ottobre al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), sabato 24 ottobre all’Estragon Club di Bologna e domenica 25 ottobre all’Orion Live di Ciampino (RM). A Bologna apriranno la serata Il Muro del Canto, mentre a Ciampino saranno gli Statuto a precedere i Selecter.

Nel repertorio della band brani come Three Minute Hero, Missing Words, Too Much Pressure e On My Radio. I biglietti saranno disponibili dalle 11 di martedì 5 maggio su TicketOne per tutte le date, TicketSMS per Trezzo sull’Adda e Mailticket per Bologna.

Il ritorno in Italia arriva dopo un periodo particolarmente intenso per i Selecter e per Pauline Black, protagonista anche del documentario Pauline Black: A 2-Tone Story, dedicato alla sua storia personale e musicale.