The Skandals: fuori “Fatti Male”, storie di montagna in chiave ska-punk

I The Skandals pubblicano “Fatti Male”, secondo album della band che segue l’esordio “Raccolta Differenziata” del 2020.

Il disco nasce da un forte legame con il territorio: una raccolta di storie di montagna raccontate senza filtri, lontane dall’immaginario turistico e più vicine alla quotidianità fatta di persone, abitudini e piccoli episodi. Brani come “Nonni” e “Martedì” si muovono proprio in questa direzione, tra immagini semplici e significati personali.

Registrato a Savoniero in uno studio locale, “Fatti Male” mantiene un approccio diretto e quasi autoprodotto, puntando su spontaneità e controllo creativo. Dal punto di vista sonoro, il lavoro si colloca tra ska e punk rock, con un’impostazione essenziale e senza particolari sovrastrutture.

Tra gli ospiti compare anche la partecipazione dei Modena City Ramblers nel brano “Chiacchiere da Bar”, che arricchisce ulteriormente il disco.

“Fatti Male” è disponibile sulle principali piattaforme digitali, oltre che in formato fisico.