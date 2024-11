The Slugz dalla Francia con nuovo singolo e video

Pochi mesi dopo aver già svelato il singolo “ANTHEM”, THE SLUGZ sono tornati con il loro punk-rock sfacciato con una nuova canzone + video musicale ufficiale “WE’RE ALL GONNA DIE”!

“We’re All Gonna Die” è la terza traccia del nuovo EP dei The Slugz “Snyder’s Cut” registrato e mixato da Florent Salfati dei LANDMVRKS. Con questo video musicale, hanno immaginato come potrebbe essere l’ultima notte di un gruppo di amici selvaggi prima della fine del mondo. È la visione stravagante di una generazione ispirata da Project X e American Pie!

Entrambe le canzoni saranno presenti nel prossimo EP della band “Snyder’s Cut” che uscirà tra un paio di mesi.