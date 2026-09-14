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THE SLURMIES: ascolta il nuovo album in anteprima su Punkadeka

byAmanda Milan
14 Settembre 2026
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Tutto pronto per il lancio di Total Mess, l’ultimo lavoro dei The Slurmies in uscita martedì 15 settembre per Striped Records.

Si tratta del terzo album in studio per la band vicentina (vi abbiamo già anticipato qualche singolo) per una raccolta di 10 brani punk rock veloci e melodici, che nel corso del disco attraversano diverse sfumature della vita:

  • “I Don’t Belong” e “Misanthropy” raccontano il sentirsi fuori posto e il rifiuto di vivere secondo regole che non si condividono.
  • “FCK NZS” è una presa di posizione antifascista diretta. Senza scuse, senza zone grigie.
  • “Punching Bag” parla del momento in cui si dice finalmente basta a chi continua a usarci come
    sacco da boxe per scaricare la propria rabbia.
  • Goddamn You” affronta una relazione complicata, dove amore, litigi, sbagli e voglia di
    cambiare coesistono allo stesso momento.
  • “Boys Cry Too” rifiuta l’idea che gli uomini debbano nascondere le proprie emozioni e fingere di essere sempre forti.
  • “Vices are Paid With Death” e “Almost” portano nel disco il lato più cupo e ironico della band,
    perché la vita è fatta anche di decisioni stupide.
  • “The King of. Tagadà” trae ispirazione da un ricordo d&#39;infanzia diventato una bizzarra metafora dell’esistenza: un ragazzo in piedi al centro della giostra mentre tutto intorno gira e sbalza le persone.

Inclusa nell’album anche la versione punk rock de “Angeles” di Elliott Smith, rivista in chiave The Slurmies.

“TOTAL MESS non pretende di avere tutte le risposte. Parla di fare errori, arrabbiarsi, innamorarsi, incasinare le cose, tenere duro e cercare di rimanere sé stessi. Ed è probabilmente per questo che il titolo calza a pennello. La vita è un totale casino.”

ASCOLTA QUI TOTAL MESS, IL NUOVO ALBUM DEI THE SLURMIES:

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IG: https://www.instagram.com/theslurmies
FB: https://www.facebook.com/theslurmies
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