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THE SLURMIES: online il nuovo singolo “GODDAMN YOU”

byAmanda Milan
12 Agosto 2026
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Esce oggi “GODDAMN YOU”, il terzo singolo dei THE SLURMIES che anticipa il nuovo album in uscita a settembre 2026.

Vi abbiamo già raccontato di  “The King Of Tagadà” qui su Punkadeka, e se ve lo siete persi anche “Misanthropy” anticipa il disco, ormai vicinissimo alla pubblicazione, sempre con Striped Records.

Ci voleva il terzo brano per entrare più in contatto con il racconto del lato più personale della band, che questa volta ci parla di una relazione costruita tra scontri, incomprensioni, ferite mai del tutto rimarginate. “Non una canzone d’amore nel senso tradizionale”, quanto più la storia complicata di due persone che decidono di scegliersi nonostante tutto.

Un brano in linea con il percorso tracciato dai singoli, tra alienazione, rabbia, fragilità e storie vere vissute, raccontate come sempre in chiave punk rock Ramonscore/Lookout!.

Ascolta qui il nuovo brano “GODDAMN YOU”:

Resta aggiornato! Segui i The Slurmies su:
IG: https://www.instagram.com/theslurmies
FB: https://www.facebook.com/theslurmies
Distrokids (musica e merch): urly.it/31gb-5

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