THE SUICIDE MACHINES al Punkadeka festival!

Il Punkadeka Festival 2025 si arricchisce di una presenza d’eccezione: direttamente da Detroit, i leggendari Suicide Machines saliranno sul palco il 6 settembre, pronti a incendiare la giornata con la loro esplosiva miscela di punk rock, ska-core e hardcore!

Formatisi nel marzo del 1991, i Suicide Machines si sono imposti come una delle band più rilevanti della scena underground grazie a un’instancabile attività live, che li ha portati a calcare i palchi delle più prestigiose rassegne punk, tra cui il Warped Tour e il Riot Fest. Il loro brano “New Girl” è diventato un cult grazie all’inclusione nella colonna sonora del celebre videogioco Tony Hawk’s Pro Skater.

Dopo una pausa nel 2006, la band è tornata più carica che mai sempre sotto la guida del carismatico Jason Navarro. La loro energia è stata confermata nel 2020 con l’uscita di un nuovo album pubblicato dalla Fat Wreck Chords di Fat Mike, con la produzione di Roger Lima dei Less Than Jake. Un ulteriore capitolo che si aggiunge alla loro discografia, che vanta sei dischi pubblicati con Side One Dummy e Hollywood Records.

La pandemia non ha fermato il motore dei Suicide Machines: dopo aver partecipato nel 2022 al festival itinerante Punk In Drublic (USA e UK), hanno continuato a portare il loro sound in giro per il mondo, suonando in Messico, USA, Canada e Giappone nel 2024. Oltre ai tour internazionali, la band ha sempre sostenuto la musica come strumento di solidarietà, partecipando a eventi benefici come il Music for Cancer insieme ai Rancid.

Dopo aver accompagnato i NOFX in alcune date del loro LAST TOUR, quest’anno i Suicide Machines hanno conquistato anche il pubblico australiano e fanno parte della luneup del noto Vans Warped Tour. E ora, finalmente, il 6 settembre 2025, saranno protagonisti al Punkadeka Festival, pronti a farvi ballare, sudare e pogare con il loro sound inconfondibile!

Non mancate!

Punkadeka festival 2025





Biglietti (prevendita caldamente consigliata)

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Tutte le info su: https://www.punkadeka.it/festival/

Official Playlist: https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN