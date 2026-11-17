Gli amici di Area Pirata Records, etichetta indipendente di Pisa, ci segnalano l’uscita della ristampa del disco di esordio dei The Surf Trio, quartetto dell’ Oregon: “Almost Summer” è uscito lo scorso agosto. L’album, originariamente registrato nel 1986 e prodotto a Los Angeles da Brett Gurewitz dei Bad Religion, si compone di ben 19 pezzi di surf/garage/punk davvero di ottima fattura. Premetto che non sono il primo fan della musica surf, ma quando quest’ultima è contaminata dal punk rock diventa un ascolto molto apprezzato anche per le mie orecchie. Venendo all’ album, i pezzi scorrono via perfettamente, tra quelli più tirati come l’iniziale Fun in The Summer e quelli meno energici come la di “Dylaniana” memoria Surfin’ Cat. Come in tutti i progetti surf che si rispettino non mancano le tracce interamente strumentali, ma i pezzi che preferisco rimangono quelli animati da un’attitudine garage punk come la titie track, la successiva Monster Beach e Where Ya Gonna Go. “Almost Summer” è un disco che si fa apprezzare per la sua schiettezza e per la sua ruvidità; forse 19 pezzi sono un po’ troppi, ma sarà sicuramente apprezzato dai fan del genere, ma anche dai fan di Misfits, Nekromantix, Beach Boys e Peawees.

Tracklist:

Fun In The Summer

Surfin’ In The Millrace

Can’t Stand This Love, Goodbye

Surfin’ Cat

Girl Ain’t Good For Me

She’s Too Good

Pete’s Mood

Almost Summer

Monster Beach

Kuk

Cape Perpetua

Can’t Be Myself

Snug Harbor

Where Ya Gonna Go?

Get Away Girl

Angel Of the Night

Neptune’s Revenge

Munsters

Your Gonna Miss Me