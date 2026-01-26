THE TROUBLEMAKERS: a marzo fuori il nuovo disco!

Riceviamo questa bella notizia, i Troublemakers usciranno a marzo con un nuovo disco dal titolo “King Of Chaos”, secondo capitolo per la band emiliana, e noi non possiamo fare altro attendere per muovere di nuovo le chiappe a suon di ska ska ska ska!
A marzo il nuovo album “KING OF CHAOS”
Prodotto da Rumagna sgroza, Rusty Knife, Pasidaryk pats records, disponibile in Vinile nero e cd Digipack dal 7 marzo.
Preceduto dal singolo “London – Jamaica” sta ricevendo ottimi feedback sia in italia che all’estero. La band che Nel corso degli anni ha suonato in giro per l’Europa sta raccogliendo numerosi consensi e condiviso il palco con New York ska jazz Ensemble, Punkreas, Sick Tamburo, Persiana Jones e Shandon.
Ascolta il singolo in anteprima.
PROSSIMI CONCERTI
1 feb 2026 – Solari Ska – Cereseto (PR)
7 feb 2026 – Vibra Club Modena (MO) + Los Fastidios
13 feb 2026 – Ivrea + THE BLUEBEATERS – Ivrea – (TO)
7 mar 2026 – Arci Ccd – (Parma)
13 mar 2026 – Announced soon
11 apr 2026 – Al Bafo – (Seriate)
24 apr 2026 – Pogues Mahones- Milano (MI)
Instagram : https://www.instagram.com/the_troublemakers_official/