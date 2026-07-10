THE TROUBLEMAKERS: ecco il tour europeo!

Gli amici Troublemakers sono pronti per far skulettare mezza europa!!
Dopo una stagione ricca di concerti e l’ottima accoglienza del loro ultimo album, The Troublemakers sono pronti a partire per il loro tour europeo “Skanking Over Europe”, una serie di dodici concerti che tra ottobre 2026 e gennaio 2027 li porterà sui palchi di Italia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Svizzera e Francia.
Nati a Parma e ormai punto di riferimento della nuova scena ska italiana, i Troublemakers propongono un mix esplosivo di ska, 2 Tone, punk e reggae, un sound energico che unisce le radici della musica giamaicana all’attitudine del punk rock. La band ha già condiviso il palco con alcuni dei nomi più importanti della scena nazionale e internazionale, conquistando un pubblico sempre più ampio grazie a concerti coinvolgenti e un’intensa attività live.
Lo “Skanking Over Europe Tour” rappresenta un ulteriore passo nella crescita della band, che porterà la propria musica nei principali festival e club dedicati allo ska e al punk europeo.
Date del tour
3 ottobre – Trecasali (IT) – Italian Ska Raduno
15 ottobre – Louny (CZ) – Sfera
16 ottobre – St?íbrná Skalice (CZ) – Zest Fest Vol. 3
17 ottobre – St. Pölten (AT) – Freiraum
18 ottobre – Hof (DE) – Punk in Hof
20 novembre – Zofingen (CH) – Oxil
21 novembre – Barberaz (FR) – Brin de Zinc
11 dicembre – Zurigo (CH) – Mundwerk
12 dicembre – Davos (CH) – Box
7 gennaio – Germania (data in definizione)
8 gennaio – Braunschweig (DE) – Spunk
9 gennaio – Eltmann (DE) – Three Kings Night
Con oltre 70 concerti all’attivo in meno di due anni e migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali, The Troublemakers continuano a consolidare la propria presenza nella scena europea, confermandosi una delle realtà più interessanti dello ska italiano contemporaneo.
Lo slogan è sempre lo stesso: “Skank, dance and stay united.”
Per informazioni :
troublemakers.ska@gmail.com