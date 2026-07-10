THE TROUBLEMAKERS: ecco il tour europeo!

Gli amici Troublemakers sono pronti per far skulettare mezza europa!!

Dopo una stagione ricca di concerti e l’ottima accoglienza del loro ultimo album, The Troublemakers sono pronti a partire per il loro tour europeo “Skanking Over Europe”, una serie di dodici concerti che tra ottobre 2026 e gennaio 2027 li porterà sui palchi di Italia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Svizzera e Francia.

Nati a Parma e ormai punto di riferimento della nuova scena ska italiana, i Troublemakers propongono un mix esplosivo di ska, 2 Tone, punk e reggae, un sound energico che unisce le radici della musica giamaicana all’attitudine del punk rock. La band ha già condiviso il palco con alcuni dei nomi più importanti della scena nazionale e internazionale, conquistando un pubblico sempre più ampio grazie a concerti coinvolgenti e un’intensa attività live.

Lo “Skanking Over Europe Tour” rappresenta un ulteriore passo nella crescita della band, che porterà la propria musica nei principali festival e club dedicati allo ska e al punk europeo.

Date del tour

3 ottobre – Trecasali (IT) – Italian Ska Raduno

15 ottobre – Louny (CZ) – Sfera

16 ottobre – St?íbrná Skalice (CZ) – Zest Fest Vol. 3

17 ottobre – St. Pölten (AT) – Freiraum

18 ottobre – Hof (DE) – Punk in Hof

20 novembre – Zofingen (CH) – Oxil

21 novembre – Barberaz (FR) – Brin de Zinc

11 dicembre – Zurigo (CH) – Mundwerk

12 dicembre – Davos (CH) – Box

7 gennaio – Germania (data in definizione)

8 gennaio – Braunschweig (DE) – Spunk

9 gennaio – Eltmann (DE) – Three Kings Night

Con oltre 70 concerti all’attivo in meno di due anni e migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali, The Troublemakers continuano a consolidare la propria presenza nella scena europea, confermandosi una delle realtà più interessanti dello ska italiano contemporaneo.

Lo slogan è sempre lo stesso: “Skank, dance and stay united.”

Per informazioni :

troublemakers.ska@gmail.com