THE TROUBLEMAKERS: fuori il singolo “la santa muerte”

Esce oggi il nuovo singolo dei nostri amici in levare The Troublemakers! La band emiliana si conferma il livello alto e rilancia con un singolo da paura, che andrà a comporre il nuovo lavoro, enjoy and shake your culo!

Tornano i Troublemakers con il nuovo singolo “La Santa Muerte” che anticipa il prossimo disco in uscita, su cui la band sta attualmente lavorando.

“La Santa Muerte” colpisce forte, con un testo volutamente citazionistico che rimanda a certa cultura cinematografica, letteraria e musicale; un immaginario da cui attinge a piene mani ipotizzando l’arrivo di una futuribile Repubblica del Caos: “La situazione internazionale è complicata ed a volte verrebbe quasi voglia di chiedersi se l’attuale sistema di sovranità degli stati sia il modello migliore, ci sono altri modi? Altre strade?” – si interroga la band. Una provocazione ma soprattutto un invito alla riflessione, una chiamata al risveglio delle coscienze da parte del sestetto parmigiano. Non a caso la data scelta dalla band per il lancio del singolo è il 25 Aprile, giorno della Liberazione.

Ed ecco dove potrete goderveli dal vivo:

25 apr 2025 – Castellaccio (Livorno)

1 mag 2025 – Cuncertas (Piacenza)

23 mag 2025 – Martignano All Ska + PERSIANA JONES (Martignano TN)

24 mag 2025 – Nocetouch Festival (Noceto)

31 mag 2025 – Fefestival (Bergamo)

22 giu 2025 – La selvatica (casa selvatica)

30 ago 2025 – Alta intensità Antifascista Festival (Carpi)