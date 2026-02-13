Punkadeka festival 2026- MXPX
THE TROUBLEMAKERS: in anteprima per voi il nuovo singolo!

byMatt Murphys
13 Febbraio 2026
Gli amici Troblemakers vi presentano il loro nuovissimo singolo, ringraziamo per l’anteprima e vi invitiamo, come sempre, a dargli un ascolto, possibilmente ballando come i pazzi!

Tornano i Troublemakers con il nuovo singolo One Way Ticket, viaggio di sola andata verso i lati oscuri della mente. Passando per sonorità vicine allo ska roots, infatti, la band ci racconta
un viaggio metaforico a metà strada tra spazio e sogno, pianeti e satelliti di una Via Lattea immaginaria simbolo della necessità di evadere anche ricorrendo al controverso utilizzo di psicofarmaci come palliativo per sfuggire ad una realtà che ci estranea e ci fa sentire alienati.
Il viaggio sarà davvero senza ritorno? Forse: “I’ll come back… but not too soon!”

