THE TWERKS: A Private Display of Trouble

“A private display of trouble” è stato pubblicato più di un anno fa, penso solo in formato liquido sul bandcamp della band, poi per nostra fortuna la Venti3 ha deciso di incidere le 9 tracce della band milanese su di un elegante vinile bianco ed ecco che ciò che era un ottima pubblicazione è diventata una roba figa, o “cool” come dicono quelli studiati e giovani.

The Twerks sono attivi da una decina d’anni, dopo qualche avvicendamento in formazione hanno trovato la quadra come terzetto, sposando un genere datato ma che, se fatto bene, fa sculettare ancora tutti quanti, ed è proprio questo il caso, sti ragazzi col Punk Rock ci fanno l’amore in ogni singola nota e si divertono a metterci dentro qualche influenza ancor più datata, o vintage se preferite; se devo essere sincero non li conoscevo prima che il Gila mi donasse il disco, ho ascoltato qualche cosa qui e la e sinceramente penso che sia una band molto valida, preparata, che fa musica con grande passione, mi piace molto l’alternarsi delle voci femminile e maschile, adoro la miscela fatta da ruvido e grezzo punk rock, levigato da dell’ottimo rock’n’roll ’60s, adoro quei testi cosi semplici e coinvolgenti e quei ritornelli che ti macinano il cervello, insomma per quanto ne so io è un gran lavoro, ben arrangiato e ben registrato, molto bella anche la confezione.

tracklist:

1. Lost Art of Letting Go

2. Sunday

3. A Private Display of Trouble

4. (Set the) Radio on Fire

5. Failure

6. Me, Myself and Someone Else

7. Burkini

8. Stolen Art

9. Deceit