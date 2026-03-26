THE TWERKS, nuovo 7” in uscita il 31 marzo con CHUBBY CHARLES

The Twerks pubblicano il 31 marzo 2026 il nuovo 7” “One Second with… Chubby & The Twerks”, che vede la collaborazione con Charlie Manning Walker, noto come Chubby, già voce di Chubby & The Gang e chitarrista dei The Chisel.

Il progetto nasce da un incontro avvenuto durante il primo festival di Punkadeka, da cui si è sviluppata nel tempo una collaborazione costruita tra scambi di idee e contatti a distanza. Il risultato sono due brani inediti scritti da Chubby e riarrangiati dal trio milanese, che restituiscono un punk rock essenziale, arricchito da melodie immediate e dalla vocalità caratteristica dell’artista inglese.

Attivi dal 2013, i Twerks si muovono tra punk rock e power pop, con influenze che spaziano tra anni ’70 e ’90. Dopo l’EP “Rat Race” (2014) e il primo album “Kinky Boredom”, la band ha proseguito il proprio percorso con diverse pubblicazioni, tra cui la cassetta “(No) Opinion” e il vinile “A Private Display of Trouble” nel 2024, prima uscita dell’etichetta Venti3.

Pubblicato da Venti3, il disco sarà disponibile in formato vinile 7″ double A side