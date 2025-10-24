The UnderDogs, Gwen primo singolo per la band che dalla provincia, si è buttata dritta nel multiverso

I The UnderDogs, band pop-punk originaria di Atri, roccaforte abruzzese della scena punk, annunciano l’uscita del loro singolo di debutto, “Gwen”, disponibile a partire da fine settembre per The UnderDogs Records. Il brano si presenta come un’ambiziosa fusione tra l’energia del pop-punk e l’immaginario narrativo moderno, in particolare quello legato al concetto di multiverso.

La genesi di “Gwen” risale a circa due anni fa, ispirata dalle tematiche e dall’estetica del film acclamato dalla critica, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il brano, che ha richiesto un lungo processo di scrittura e produzione coinvolgendo sessioni in Italia, Estonia e Stati Uniti, è il manifesto sonoro della band. Il frontman, descrive il sound di “Gwen” come l’equilibrio ideale tra chitarre distorte, melodie catchy e bridge a carattere introspettivo, il tutto permeato da un senso di insofferenza tipico della provincia e dalle dinamiche emotive del “cuore spezzato”. Le influenze sono chiaramente riconducibili ai pilastri del genere, come blink-182, Sum 41 e Neck Deep. Un elemento distintivo del singolo è l’intro, che omaggia la celebre colonna sonora dello Spider-Man di Sam Raimi, un dettaglio che sarà sicuramente apprezzato dagli appassionati del franchise.

Nonostante si tratti del loro debutto ufficiale su larga scala, i The UnderDogs hanno già dimostrato la loro validità sul palco. L’estate li ha visti esibirsi in diversi contesti, culminati nella partecipazione al Punk Ducali Festival di Atri, dove hanno condiviso il palco con artisti di rilievo della scena come Libidine, Marsh Mallows, Cabrera e Latte+. Questa tappa certifica la loro solida connessione con il tessuto musicale locale. La formazione (Pierfrancesco Di Ridolfo alla voce, Giuseppe Di Ridolfo alla chitarra e Francesco Giansante alla batteria), non si ferma all’uscita di “Gwen”: è già in fase di lavorazione il primo EP, anticipato da un secondo singolo in prossima pubblicazione.

Il singolo “Gwen” è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 settembre.