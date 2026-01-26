34K
38K
ISCRIVITI!
The Latest

THE UPTONES: la torica ska band californiana pubblica un ep datato 1987 il prossimo 1 febbraio

byMatteo Paganelli
26 Gennaio 2026
No comments

Gli UpTones sono una delle più importanti ska band americane della storia, citati come ispiratori assoluti da bands come Operation Ivy prima e Rancid poi.
Nati a Berkeley nel 1981, gli Uptones sono pronti a pubblicare un nuovo ep intitolato “In The Studio 1987″, un ep di 5 canzoni registrate a fine anni ’80.
Il pre-prdine è disponibile qui.
L’album uscirà il 1 febbraio.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

DRY SOCKET: nuovo album e primo singolo estratto per l'hardcore band di Portland

byMatteo Paganelli
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 11
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | Slaughter Club, Paderno Dugnano
Slaughter Club
Feb 12
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | New Age, Treviso
New Age club
Feb 13
Statuto | Milano, Arci Bellezza _ Riskatto Tour 2026
Arci Bellezza
Feb 14
BCR FEST ? The LAST RESORT (UK) ? ATTACCABRIGHE ? CRUX ? LENDERS ? RANCOEUR ? & more
Sottotetto SoundClub
Feb 20
VINTAGE VIOLENCE // BRESCIA – LATTE PIU’ // 20.02.205
via Giuseppe Di Vittorio 38, 25125 Brescia, Italy
Feb 27
THE FIRE ? Loverdrive 20 Years Anniversary + Fernandhell ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Feb 28
LIVE DISCOMOSTRO – OHNO! TOUR
Contrada Piane Chienti 60, Civitanova, Marche
Feb 28
The Fuzztones / Rock Planet Club Cervia
Rock Planet Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.