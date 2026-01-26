THE UPTONES: la torica ska band californiana pubblica un ep datato 1987 il prossimo 1 febbraio

Gli UpTones sono una delle più importanti ska band americane della storia, citati come ispiratori assoluti da bands come Operation Ivy prima e Rancid poi.

Nati a Berkeley nel 1981, gli Uptones sono pronti a pubblicare un nuovo ep intitolato “In The Studio 1987″, un ep di 5 canzoni registrate a fine anni ’80.

Il pre-prdine è disponibile qui.

L’album uscirà il 1 febbraio.