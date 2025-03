The Useless4 – release party

Se davvero il Punk non morirà mai perché è questione di attitudine, i The Useless4 ribaltano e cambiano le carte in tavola, dimostrando che non è solo uno stato mentale, ma è anche la volontà di scavare a fondo nelle radici di quello che è stato ed è, un genere musicale a sè, riesumando uno stile originario e ripropondendolo nel contesto attuale.

Giovanissimi, determinati e originali pur nel presentare qualcosa che è già esistito, e lo sono decisamente in un’epoca dove prevale la continua ricerca del nuovo e del cercare di essere sempre un passo avanti. È proprio così che manifestano il loro essere punk, nell’andare controcorrente!

Ancora una volta, Bergamo Sottosuolo ha portato sul palco dell’Edonè tre gruppi della scena Punk Rock lombarda.

Riscaldamento con il garage punk dei Dick Complainers, comaschi e di nuova formazione. Dopo un anno di punk rock, hanno lanciato il loro primo EP nel 2024 con note decisamente più Garage. Veloci e coinvolgenti, pur totalmente immersi nella loro musica, incarnano perfettamente il senso del garage punk.

A seguire gli Sludder, band bresciana concepita nell’estate 2021 e decollata nel 2022. Con una forte influenza del punk rock californiano suonano, come gli anni 2000 hanno insegnato, un punk melodico dal quale è difficile non farsi trasportare. Lo stile oltreoceano e l’interazione comica e provocatoria con il pubblico, sono una perfetta introduzione ad ogni singolo brano.

Come dei “fratelli maggiori” (ma solo per etá!) hanno introdotto i The Usless4, che hanno presentato con questo concerto il loro primo EP ufficiale, registrato completamente in studio in un solo giorno, in perfetto stile “Ramonesiano” (anche in questo confermano la loro anima punk), e prodotto da Wild Honey.

Il loro pubblico? Un fondersi di generazioni agli opposti che partecipa e che canta in coro la loro Stuck in My mind!

Sara decisa e sicura con il microfono in mano, Elisa assorbita dalle corde della sua chitarra, Claudia al basso con uno stile da veterana e Federico alla batteria completamente coinvolto e in continuo scambio con le ragazze.

Chiudono la serata con un pezzo dei Misfits, ricordando come è grazie a quel pezzo che stanno presentando il loro primo disco: essere “una voce fuori dal coro”, gli ha permesso di avere la possibilità di mettere su vinile una forte consapevolezza di loro stessi e un lavoro fatto a otto mani e iniziato nel 2019.

Una serata carica di adrenalina, densa di soddisfazioni, di nuovi inizi e di prospettive audaci per il futuro!

Forse è il caso di ricordalo: Punk is not dead!