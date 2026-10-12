THE VOURTICOUS: IL 16 OTTOBRE ESCE “QUEEN OF THE RED LIGHTS (AMSTERDAM)”

I The Vourticous tornano con Queen of the Red Lights (Amsterdam), il nuovo singolo in uscita il 16 ottobre 2026 per l’etichetta indipendente BrutusVox Music.
La band italiana, originaria di Torino, si allontana momentaneamente dalle sonorità hard rock più graffianti per esplorare un lato più intimo e narrativo, con una rock ballad costruita su chitarra acustica, basso, batteria e voce profonda.
Il brano racconta la storia di un viaggiatore che, tra le luci rosse di Amsterdam alla ricerca di una distrazione, finisce per innamorarsi di una ragazza del quartiere. Un incontro inaspettato che trasforma due sconosciuti in una connessione intensa e fugace.
Musicalmente, la traccia parte da un arpeggio acustico ipnotico per svilupparsi verso un bridge dal respiro classic rock e un finale cinematografico. La produzione mantiene un’impronta analogica, mettendo al centro l’interplay tra gli strumenti e l’autenticità dell’esecuzione.