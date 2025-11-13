34K
The Latest

THEY BUILT GRAVES: “Nothing Holy Left”, anteprima

byMatteo Paganelli
13 Novembre 2025
No comments

They Built Graves è un progetto che mette al centro del suo essere un concetto troppo spesso frainteso e messo da parte: lo straight edge come forma di Resistenza contro le dipendenze e le catene legalizzate della nostra società.
L’hardcore punk dei They Built Graves fa da sottofondo a tematiche sempre troppo poco affrontate nel punk rock nostrano quali l’anti specismo (NO BLOOD! NO FEAR! Cage crack, walls fall down di Break The Chains), l’anti autoritarismo di No Right To Rule e l’ecologismo di No Green No Peace. Il tutto nell’ottica di un pensiero straight edge che getta le basi per un non-controllo da parte delle autorità più disparate, soprattutto quelle nascoste e vestite da opportunità: “STILL CLEAN – STILL FREE. No lies, no chains, no slavery. STILL HATE – STILL STRAIGHT. I’m never fed off your decay”.
Volete un riferimento musicale per identificare il progetto They Built Graves? Sicuramente potrete riconoscere i crismi dell’hardcore di Earth Crisis, Agnostic Front, Terror e compagnia bella, ma, parere personale, il contenuto dei 4 pezzi che formano questo ep d’esordio trascendono ogni discorso sul genere e sullo stile musicale.
“Nothing Holy Left” è il classico esempio di come il punk possa veicolare messaggi e significati nobili, a prescindere dalle visioni personali di ognuno riguardo allo straight edge.
L’ep uscirà domani in digitale sulle pagine bandcamp e soundcloud, interamente autoprodotto.

Tracklist:

Still Clean
Break The Chains
No Right No Rule
No Green No Peace

www.theybuiltgraves.bandcamp.com

