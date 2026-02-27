“This-Illusion” è il nuovo singolo degli A Part Of Us

La band melodic hardcore veronese pubblica “This-Illusion”, terzo tassello che segna un nuovo passo verso More Nightmares Than Usual, il nuovo lavoro in studio in uscita a fine maggio.

Un pezzo che unisce la velocità dello skate punk a passaggi più tecnici e curati, e in cui si nota l’influenza di band da sempre stimate come A Wilhelm Scream, Mute e Belvedere.

“This-illusion” nasce dall’esigenza di riflettere su un presente che spesso sembra scivolarci tra le dita. Il testo punta il dito sulla facilità con cui ci lasciamo distrarre dalla superficie delle cose mentre il mondo attorno a noi avrebbe bisogno di attenzione vera. Non ci sono soluzioni facili tra le righe del brano, ma solo la voglia di non restare indifferenti. (A Part of US)

Il pezzo segue la scia dei precedenti singoli “Black Hole” e “Hourglass”, e rappresenta un’ulteriore conferma della maturazione artistica del gruppo, sempre più consapevole della propria identità e più che mai determinato a lasciare un segno nella scena melodic hardcore contemporanea.