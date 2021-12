Nuovo pezzo on-line per i Thousand Oaks.

La skate punk band romana ci presenta The Spiral Of Our Own Absurdity.

Ascoltiamo il pezzo al link che segue.

The Spiral Of Our Own Absurdity By Thousand Oaks (outnow.io)

L’ultimo lavoro dei Thousan Oaks, l’ep “Hell is Empty”, è uscito per Mud Cake Records nel 2020.