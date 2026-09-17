THT, Try Harder Tomorrow: nuovo album, stessa attitudine e qualche novità

I THT iniziano il loro percorso nel 2016, concretizzatosi poi con l’EP Inception, pubblicato nel 2020 in pieno fervore pandemico. Oggi i bergamaschi arrivano al primo album di lunga durata, dal titolo Try Harder Tomorrow, in uscita il 25 settembre 2026. L’LP raccoglie nove brani che affondano le radici nel punk rock anni ’90, muovendosi tra melodie immediate, ritornelli diretti e una componente melodic hardcore sempre presente. Il disco sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Tra i nove pezzi troviamo ospiti illustri. Il brano “Broken Proclamations”, dedicato alle promesse e agli slogan di chi detiene il potere, è impreziosito dalla batteria di Edo dei Secoli Morti, mentre Aendriu dei Punkreas, autore dell’assolo di “No More Victims”, eleva il pathos all’ennesima potenza.

Il disco è stato registrato tra novembre 2025 e maggio 2026, con chitarre e basso realizzati nell’home studio di Leb e batteria e voci registrate presso Indiebox a Brescia. Le parti vocali sono state prodotte e riviste insieme a Olly degli Shandon, mentre reamp, mix e mastering sono stati curati da Icio presso La Distilleria di Bassano del Grappa, la copertina è stata curata da Motorcity Graphics.

Una nuova uscita per una band che continua a guardare al punk rock come attitudine, senza preoccuparsi troppo dell’età o delle mode e che crede fermamente nella propria visione. Rubando le parole agli stessi THT, gli anni passano, ma certe cose rimangono.

L’album verrà presentato il 27 ottobre al Joe Koala di Osio Sopra, con i Weekend Cigarettes ospiti della serata.