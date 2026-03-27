Tigers Jaw: in arrivo il nuovo album Lost on You

I Tigers Jaw, composti da Ben Walsh (chitarra, voce), Brianna Collins (tastiere, voce), Mark Lebiecki (chitarra), Colin Gorman (basso) e Teddy Roberts (batteria), pubblicheranno il nuovo album Lost on You il 27 marzo via Hopeless Records.

Prodotto e registrato dal loro storico collaboratore Will Yip (Turnstile, Movements) presso il rinomato Studio 4 di Philadelphia, l’album conferma le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la band: una sezione ritmica potente, linee melodiche che si muovono tra gli strumenti e voci alternate e sovrapposte. Pur essendo un lavoro contemporaneo, il disco conserva forti radici nella storia della band, con momenti che potrebbero benissimo essere stati cantati sia nei vecchi locali di Scranton, come il defunto Test Pattern, sia nelle grandi sale di Philadelphia, come l’Union Transfer, che oggi riescono a esaurire. Lost on You conferma il ruolo di Tigers Jaw nella scena, che continua a influenzare nuove generazioni di artisti.