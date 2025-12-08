34K
TIGERS JAW: nuovo album e primo singolo estratto. Guarda il video di “Head is Like a Sinking Stone”

byMatteo Paganelli
8 Dicembre 2025
No comments

Head is Like a Sinking Stone è il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album dei Tigers Jaw, punk rock Band di Scranton, Pennsylvania.
“Lost on You” uscirà il prossimo 27 marzo per Hopeless Records.
Qui sotto potete vedere il video della prima traccia estratta.

byDeka
