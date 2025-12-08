Head is Like a Sinking Stone è il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album dei Tigers Jaw, punk rock Band di Scranton, Pennsylvania.
“Lost on You” uscirà il prossimo 27 marzo per Hopeless Records.
Qui sotto potete vedere il video della prima traccia estratta.
TIGERS JAW: nuovo album e primo singolo estratto. Guarda il video di “Head is Like a Sinking Stone”
