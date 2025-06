TIGRE: Nella Tana delle Tigri

Quello che mi piace dei Tigre è quella cazzo di energia che ti mettono addosso solo a sentirli, “nella tana delle tigri” è il loro secondo lavoro, il terzo se consideriamo la pubblicazione della cover de “infrangete la legge”, e se l’OI! gode di ottima salute lo dobbiamo anche a loro, che con una ventata di freschezza mantengono bello alto lo standard di un genere che si ingrossa e trova puro ossigeno in queste strofe, in quel reiterato “i ragazzi sono ragazzi”, in quella bile sprigionata in “diritto al lavoro”, nella potenza di un capolavoro come “nessuna speranza nessuna paura”, e nella fottutissima rabbia che questa band riesce a trasmettere in ogni singola nota. Che poi loro in realtà parlano di turbo OI!, in effetti il sound è molto tirato, brutalmente veloce e con delle vene hardcore che mi fanno impazzire, io dico che possono dire quello che gli pare, l’importante è che vanno avanti a produrre tali bellezze TURBO OI!

Prodotto su cassetta dalla mitica Flamingo Records, registrato e mixato da Fra al Braghe di Tela studio di Zena.

tracklist:

01. insieme

02. diritto al lavoro

03. i ragazzi sono ragazzi

04. NSNM