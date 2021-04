Tim Armstrong al capolinea con i Rancid. Reunion degli Operation Ivy in vista?!

Il talentuoso artista californiano negli ultiimi era sempre piu impegnato con i suoi vari side project (Tim Timebomb, Transplants) o supportare i suoi protégé (The Interrupters) e a quanto pare non aveva piu’ stimoli per continuare con i Rancid.

Riportiamo lo scarno comunicato pubblicato dalla band sul sito a nome di Tim:

“Lars e Matt sono e saranno sempre dei fratelli per me e i Rancid la mia famiglia. Questa decisione nasce dalla mia voglia di dedicarmi ad altre passioni …o forse sono solo troppo vecchio per questa scena di plastica. Salire su un palco oggi e vedere i ragazzi li fermi con quel c*** di telefono in mano a fare foto o selfie invece che divertirsi mi ha fatto capire che forse è il momento di passare la mano…

Per il rispetto e l’amore nei confronti di tutti i fan dei Rancid volevo annunciarlo pubblicamente.

Peace and Love,

Tim”

Fat Mike, uno dei primi a commentare la notizia su IG, ha scritto “Lo capisco Tim, forse avrei dovuto seguire il suo esempio e magari non avremmo pubblicato Single Album che è il nostro peggior disco…”.

Il cantante dei Bad Religion Greg Graffin invece ha commentato ironicamente: “Triste notizia ma finalmente forse avrà tempo per andare dal barbiere a tagliarsi quella barba orribile. Respect brotha”.

Commento che invece fa trapelare buone notizie all’orizzonte viene da John Fieldmann, produttore e leader dei Goldfinger: “Era ora che ritornasse alle origini a Berkeley dove tutto è iniziato, ci vediamo in studio Tim” .

Che non ci sia una reunion degli Operation Ivy all’orizzonte dietro questo improvviso addio?

Il resto della band non ha rilasciato altre dichiarazioni. Vi terremo informati in caso di aggiornamenti.