TIM TIMEBOMB: 7″ fuori per Wild Honey Records

La Wild Honey Records, etichetta bergamasca da anni attiva sul territorio nazionale e non, farà uscire tra fine maggio e inizio giugno un 45 giri di Tim Timebomb, aka Tim Armstrong dei Rancid e degli Operation Ivy. Il 7″ si intitola “Life’s For Living”, conterrà 3 tracce e sarà il frutto di una bellissima collaborazione tra la Wild Honey e la Hellcat Records: tutto il ricavato sarà destinato al nuovo ospedale di Bergamo costruito appositamente per fronteggiare l’epidemia di coronavirus.

Il 7″ sarà stampato nei seguenti colori: blu, argento e bianco (oltreché il classico nero presente solo nel bundle) e conterrà la traccia Life’s For Living sul lato A e la rivisitazione acustica di It’s Quite Allright dei Rancid e la cover di Bob Dylan The Times They Are A-changing sul lato B.

Per tutte le info e gli ordini: https://wildhoneyrecords.bandcamp.com/album/lifes-for-living