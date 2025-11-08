Tiratura Limitata: esce per Area Pirata l’LP omonimo

Area Pirata pubblica Tiratura Limitata, l’omonimo LP della storica combat punk band milanese. Il disco raccoglie l’EP inciso nel 1986 — mai pubblicato fino ad oggi — arricchito da quattro brani inediti, tra registrazioni in studio e live, e da una cover dei The Specials appena registrata, a conferma dell’energia ancora intatta del gruppo.
L’album, disponibile in edizione limitata su vinile, include un inner sleeve con i testi e l’accesso digitale a tutte le canzoni della band, a partire dallo split con gli Shockin’ TV del 1983.
Un’uscita dal forte valore storico e affettivo, pensata anche come omaggio a Geno, membro fondatore recentemente scomparso.