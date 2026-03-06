TIZIO: Release Party al Vidia Club

Sabato 14 marzo 2026 il palco del Vidia Club di Cesena si prepara ad accendersi per una serata che promette rumore, sudore e chitarre tirate al massimo. Dalle ore 20.30, TIZIO festeggia dal vivo l’uscita del suo nuovo EP con un release party che ha già il sapore delle grandi occasioni.

L’evento segna l’uscita del secondo progetto discografico dell’artista, ironicamente definito come “secondo disco”, pur essendo tecnicamente il primo e rientrando nella forma di un EP. Un gioco linguistico che racconta bene lo spirito del progetto: diretto, autoironico e poco incline alle etichette. Più che una semplice pubblicazione discografica, un manifesto sonoro che trova nel live la sua dimensione naturale.

La line-up della serata fotografa parte della nuova scena punk rock italiana: sul palco saliranno infatti MENAGRAMO, T-REX SQUAD, GIRLESS, SCHELETRI, BUFFALORA, THE GREY KIDS, GIOOOVE e REVERSO, in un flusso continuo di set che mescolano attitudine punk, richiami alternative e sensibilità contemporanee.

Il release party di TIZIO si annuncia così un evento pensato per chi segue già la scena indipendente e per chi ha voglia di scoprirne l’energia più autentica, direttamente sotto palco.

Dopo i concerti, l’energia non si spegnerà: l’aftershow firmato Not A Phase ed Emonight accompagnerà il pubblico fino a tarda notte, trasformando il club in uno spazio di incontro e condivisione, tra revival punk e nuove contaminazioni.

Biglietti in prevendita a prezzo speciale su DICE e Ticketmaster

https://dice.fm/event/6dwyl7-tizio-release-party-14th-mar-vidia-club-cesena-tickets?lng=it

https://www.ticketmaster.it/biglietti/tizio-guests-release-party-cesena-14-03-2026/event/z1psj0bld9ng