“To The Cripples, Kicks on The Shins”: esce il 12 dicembre il disco solista di MATTEO CALDARI (7Years, Seed’n’Feed)

byMatteo Paganelli
5 Dicembre 2025
One comment

“To The Cripples, Kicks on The Shins”, per i non livornesi “agli zoppi, pedate negli stinchi”, è il titolo del nuovo album solista di Matteo Caldari, musicista labronico già cantante dei 7Years e bassista dei Seed’n’Feed.
L’album, interamente autoprodotto, conterrà 11 tracce e uscirà in digitale il prossimo 12 dicembre per Inconsapevole Records.
Restate sintonizzati per una nostra recensione in anteprima.

1 comment
